Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi
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Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Protestocuların araçların önünü kesmesi Ring Köprüsü'nde oluşan uzun araç trafiğinden detaylar BEYRUT - Başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde toplanan gençler, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısındaki aşırı değer kaybının getirdiği hayat pahalılığını protesto etti.

Protestocuların araçların önünü kesmesi

Ring Köprüsü'nde oluşan uzun araç trafiğinden detaylar BEYRUT - Başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde toplanan gençler, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısındaki aşırı değer kaybının getirdiği hayat pahalılığını protesto etti.

Bazı protestocular Beyrut şehir merkezindeki ana yollarından birini oluşturulan Ring Köprüsü'nde araçların önünü keserek yolu trafiğe kapattı.

Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi
Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi
Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi
Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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