Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı protesto edildi

Protestocuların araçların önünü kesmesi Ring Köprüsü'nde oluşan uzun araç trafiğinden detaylar BEYRUT - Başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde toplanan gençler, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısındaki aşırı değer kaybının getirdiği hayat pahalılığını protesto etti.