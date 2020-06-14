Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
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Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor

Lübnan'ın kuzeyinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında gün boyunca devam eden arbede sonucu 16'sı asker 72 kişi yaralandı.

Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
14.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:18

Lübnan'ın kuzeyinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında gün boyunca devam eden arbede sonucu 16'sı asker 72 kişi yaralandı.

Ülkede devam eden ekonomik krizin etkileri sonucu doların perşembe günü 4 bin Lübnan lirasından 6 bin liranın üzerine çıkmasının ardından başlayan protestolar cumartesi günü de başkent Beyrut, Trablusşam, Beka, Sayda, Sur ve Nebatiye kentlerinde devam etti.

Kuzeydeki Trablusşam kentinden geçen uluslararası karayolunda toplanan bazı protestocular, Beşşar Esed rejimi bölgesine yasa dışı yollarla Suriye'ye gıda taşıdığı gerekçesiyle 2 tırı taşlayarak geçişlerini engellediler.

Bunun üzerine bölgeye intikal eden emniyet ve ordu birlikleri ile protestocular arasında başlayan arbede gün boyunca sürdü. Protestocular, kendilerini dağıtmak için biber gazı ve plastik mermileriyle müdahale eden güvenlik güçlerine karşı taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Ülkede gayri resmi olan Yardım ve Acil Durum Operasyon Birimi yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında saatlerce süren arbede sonucu 16'sı asker olmak üzere 72 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Gümrük Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Trablusşam'dan geçişleri sırada uluslararası karayolunda durdurulan 2 tırın Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç örgütüne ait gıda yardımlarını taşıdıkları ifade edildi.

Açıklamada, Suriye krizinin başladığı günden beri söz konusu uluslararası kuruluşlara ait yardım sevkiyatının bu güzergahtan yapıldığına vurgu yapıldı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç gün önce karaborsada 6000 lirayı geçmişti. Hükümetin müdahalesiyle dolar yeniden 4500 liraya geriledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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