Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mağazaların kepenklerini açmaya çalışan protestocular Göstericilerin caddelerde slogan atması ve korna çalması Ateşe verilmiş mağaza Kepenkleri kırılmış, zarar görmüş mağazalar Lübnan'daki ekonomik krizin etkileri sonucu doların iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mağazaların kepenklerini açmaya çalışan protestocular Göstericilerin caddelerde slogan atması ve korna çalması Ateşe verilmiş mağaza Kepenkleri kırılmış, zarar görmüş mağazalar Lübnan'daki ekonomik krizin etkileri sonucu doların iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin liranın üzerine çıkmasının ardından başlayan protestolar, ikinci gününde devam ediyor. Güvenlik güçleri, başkent Beyrut'taki bazı caddeleri kapatarak, protestocuların ilerlemesine engel oldu. Kaynak: AA