Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mağazaların kepenklerini açmaya çalışan protestocular Göstericilerin caddelerde slogan atması ve korna çalması Ateşe verilmiş mağaza Kepenkleri kırılmış, zarar görmüş mağazalar Lübnan'daki ekonomik krizin etkileri sonucu doların iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin...
13.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:32
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mağazaların kepenklerini açmaya çalışan protestocular
Göstericilerin caddelerde slogan atması ve korna çalması
Ateşe verilmiş mağaza
Kepenkleri kırılmış, zarar görmüş mağazalar Lübnan'daki ekonomik krizin etkileri sonucu doların iki günde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin liranın üzerine çıkmasının ardından başlayan protestolar, ikinci gününde devam ediyor. Güvenlik güçleri, başkent Beyrut'taki bazı caddeleri kapatarak, protestocuların ilerlemesine engel oldu.
Kaynak: AA