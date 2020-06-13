Lübnan'da ekonomik kriz protestoları devam ediyor Lübnan'da ekonomik kriz protestoları devam ediyor Lübnan'da halk ekonomik kriz nedeni ile yeniden sokaklara indi.

Lübnan'da ekonomik kriz protestoları devam ediyor BEYRUT - Lübnan'da halk ekonomik kriz nedeni ile yeniden sokaklara indi. Lübnan'da ekonomik kriz nedeni ile halk sokaklara indi. Binlerce kişi sokakları savaş alanına çevirirken, polis ile arbede yaşandı. Halk, bazı yerlerde bankaları ateşe verirken, yollara barikatlar kurdu. Halk, hükümet karşıtı sloganlar atarken, ekonomik krizden sorumlu siyasilere istifa çağrısında bulundu. Kaynak: İHA