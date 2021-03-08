Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
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Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda

08.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:23

Ekonomik ve siyasi çalkantıların yaşandığı Lübnan'da halk, siyasi çözüm talep etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Ekonomik ve siyasi çalkantıların yaşandığı Lübnan'da halk, siyasi çözüm talep etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz şiddetlenirken, Lübnan'ın başkenti Beyrut, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akdeniz sahilinde yer alan Sayda kentlerinde protestocular yeniden sokaklara döküldü. Protestocular yoksulluk oranının artması, alım gücünün düşmesi, 2019 yılından bu yana Lübnan para biriminin döviz karşısında değerini kaybetmesi ve yaşam koşullarının kötüleşmesinden şikayetçi. Sayda kentinde yolları kapatan protestocular, lastik ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken, yaşanan arbede şiddetlendi. Yaşanan çatışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ölü veya yaralı sayısı ile ilgili açıklama yapılmazken, yollarda yanan lastiklerin ve çöp konteynerlerinin eyleme katılmayan halkın işyerlerine ulaşması da engellendi.

(Nisrine Borghol/İHA)

Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda
Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, protestocular yine sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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