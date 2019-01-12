Lübnan'da Ekonomik Kriz Protesto Edildi

- Beyrut'un El-Eşrefiye bölgesindeki Çalışma Bakanlığı binasının önünde toplanan Lübnanlı göstericiler

Göstericilerin taşıdıkları pankartlar

Aktivist eylemcilerden 24 yaşındaki Yasemin Nuruddin ile röportaj

Göstericilerin sloganlar atarak yürümesi

Göstericilerden Avukat Vasıf el-Hareke ile röportaj Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen onlarca aktivist, ülkedeki sağlık hizmetleri ve hayat koşullarını zorlaştıran ekonomik durumu protesto etti.

Başkent Beyrut'un El-Eşrefiye bölgesindeki Çalışma Bakanlığı binasının önünde toplanan onlarca Lübnanlı vatandaş, aldıkları sağlık hizmetleri ve ülkedeki ekonomik duruma tepki göstererek Bir Hasan bölgesindeki Sağlık Bakanlığına kadar yürüdü.

Vatandaşın hastane kapılarında beklemeden tedavi hizmetlerini alma hakkına sahip olduğuna işaret eden göstericiler, Lübnan'da yüzde 25'in üzerindeki işsizlik oranlarının önüne geçilmesi ve özellikle de gençlere iş imkanı sağlama konusunda girişimde bulunulması talebinde dile getirdi.

Mevcut yönetimin siyasi ve ekonomik krizleri zirveye çıkardığını öne süren eylemciler, Lübnan halkının biriken sorunlarının çözülmesi amacıyla siyasilere yönelik eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Göstericilerden Avukat Vasıf el-Hareke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü eylemlerini halkın sağlık ve çalışma haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aktivist eylemcilerden 24 yaşındaki Yasemin Nuruddin de diğer Lübnanlı gençler gibi kendi branşında iş bulamadığı için halihazırda satış elemanı olarak çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA