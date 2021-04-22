Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor, rögar kapakları çalınıyor

Lübnan'da ekonomik kriz derinleşirken Beyrut'ta rögar kapakları çalındı.

Lübnan'da ekonomik kriz derinleşirken Beyrut'ta rögar kapakları çalındı.

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz devam ederken başkent Beyrut da dahil olmak üzere çeşitli bölge ve şehirlerinde hırsızlık atıyor. Ülkedeki güvenlik ve yolsuzluk artarken hırsızlık olayları da şaşırtıyor. Başkent Beyrut'ta rögar kapağı ve yolların üzerindeki metal bariyerler çalındı. İddiaya göre, ihtiyacı olan vatandaşlar gece saatlerinde rögar kapaklarını ve elektrik direği parçalarını alarak hurdacılara satıyor. Demirlerin çalınıp el altından satılmasıyla demirin fiyatı da arttı. Ülkede 70 ila 100 kilogram ağırlığında olan rögar kapağının en az 100 dolara satıldığı ifade ediliyor. Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 2020 yılında yaşanan hırsızlık olaylarının 2019 yılına oranla yüzde 57 artış gösterdiğini açıkladı.

LÜBNAN'DA YOKSULLUK ARTIYOR

Dünya Bankası'nın 2020 yılında yayınladığı rakamlara göre, ülke nüfusunun yüzde 55'i açlık sınırında, yüzde 23'ü ise açlık sınırının altında yaşıyor.

DÖVİZ KARABORSADA

Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken Lübnan bankaları, 1 dolar karşılığını bin 511 Lübnan lirası olarak açıklarken halka dolar satışı yapmıyor. Kara borsaya yönelen halk ise 1 doları 12 bin Lübnan lirasına alıyor. Ülkede geçtiğimiz yıl, bir ekmek bin Lübnan lirasını satın alınırken bu yıl bir ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan Lirasına çıktı.

(Nisrine Borghol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı