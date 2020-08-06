Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Beyrut'taki patlama için "uluslararası soruşturma" talebi
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Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Beyrut'taki patlama için "uluslararası soruşturma" talebi

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma açılması ve mezhep temelli olmayacak şekilde seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan'da Dürzi lider Canbolat'tan Beyrut'taki patlama için
06.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:10

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma açılması ve mezhep temelli olmayacak şekilde seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Canbolat, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, güvenlik ile yargı birimlerinin çalışmalarında başarısız olduğunu ve kendilerini aklamaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Bu nedenle yerel soruşturma komitesine ve iktidardaki "çeteye" güvenmediklerini söyleyen Canbolat, "seçimlerin, mezhep temelinde olmaması ve Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili uluslararası bir araştırma komitesi kurulması" çağrısında bulundu.

Canbolat, patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyrut ziyaretine işaret eden Canbolat, devletin devamı için uluslararası ve Arap ülkeleriyle dayanışma içinde olunması gerektiğini aksi halde Lübnan'ın kaybolabileceğini söyledi.

Canbolat, Macron ile gerçekleştirilecek görüşmelerin önemli olacağını kaydetti.

Lübnan'daki limanlar ve geçişler üzerinde etkili bir kontrol olması gerektiğini ifade eden Canbolat, zarar ne olursa olsun ülkeyi bu tartışmadan çıkaracak tarafsız bir hükümet olması gerektiğini ifade etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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