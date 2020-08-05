Lübnan'da Dürzi lider Canbolat, Beyrut'taki patlamayla ilgili hükümeti suçladı Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle hükümeti suçladı.

Lübnan'daki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle hükümeti suçladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Canbolat, "Soruşturmanın sonucunu bekliyoruz ancak bu patlayıcı maddeler kim için buraya getirildi ve neden bu kadar uzun süre bu limanda kaldı." ifadesini kullandı.

Canbolat, açıklamasında "Bu hükümet ile onun yerel ve bölgesel koruyucuları, Lübnanlılar için bir lanet ve uğursuzluktur." değerlendirmesinde bulundu ancak ayrıntı vermedi.

Lübnanlı milletvekilinden Cumhurbaşkanına istifa çağrısı

Lübnanlı Milletvekili Mervan Hamade, görevinden istifa edeceğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a da istifa çağrısında bulundu.

Demokratik Buluşma Partisi Milletvekili Hamade, Lübnan'ın MTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bu yönetim ile hiçbir bağımın olmasını istemediğim için bugün meclisteki görevimden istifa edeceğim." dedi.

İstifa etmesi gereken ilk kişinin Cumhurbaşkanı Avn olduğunu savunan Hamade, bu yönetim karşısında sessiz kalmaya devam edemeyeceklerini aktardı.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkenti "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.

Kaynak: AA