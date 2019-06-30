Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü

Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Dürzi bakan olaydan yara almadan kurtuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et