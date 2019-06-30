Lübnan'da Dürzi bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü
Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Dürzi bakan olaydan yara almadan kurtuldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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