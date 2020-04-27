Lübnan'da doların yükselmesi ile ortaya çıkan hayat pahalılığı protesto edildi Lübnan'ın birçok kentinde halk, ülke para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi sonucu yaşam şartlarının ağırlaşmasını ve ortaya çıkan pahalılığı protesto etti.

Lübnan'ın birçok kentinde halk, ülke para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi sonucu yaşam şartlarının ağırlaşmasını ve ortaya çıkan pahalılığı protesto etti. Lübnanlılar, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam, Şekka, Beyrut'un doğusundaki Zelka ve Sadiyyat bölgelerinde sokağa indi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com