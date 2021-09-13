Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı - Haberler
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Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Haberler | Güncel

- Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı Lübnan'da bir diş kliniğinde jeneratörün patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

- Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

BEYRUT - Lübnan'da bir diş kliniğinde jeneratörün patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Tire kentinde Al-Istiraha Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 2'inci katında bulunan bir diş kliniğinde kullanılan jeneratörün patladığı bildirildi. Patlama sonucu 1'i diş hekimi ve 1'i hemşire olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarında hafif yanıklar olduğu ifade edildi. Patlama nedeniyle binada ağır hasar meydana geldiği ve patlama sonrasında yangın çıktığı aktarıldı. Olay yerine sivil savunma ekipleri, Kızılhaç ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Jeneratörün patlamasının nedeni bilinmezken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığı Lübnan'da çoğu bölgelerde özel elektrik jeneratörleri kullanılıyor.

Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Son Dakika Haberleri
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