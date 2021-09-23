Lübnan'da devletin sağladığı elektrik eylül sonunda tamamen kesilebilir - Haberler
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Lübnan'da devletin sağladığı elektrik eylül sonunda tamamen kesilebilir

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
Lübnan'da devletin sağladığı elektrik eylül sonunda tamamen kesilebilir

Lübnan Elektrik Kurumu (LEK), akaryakıt stoklarının azalması nedeniyle eylül ayı sonunda devletin sağladığı elektriğin tamamen kesilebileceği uyarısında bulundu.

Lübnan Elektrik Kurumu (LEK), akaryakıt stoklarının azalması nedeniyle eylül ayı sonunda devletin sağladığı elektriğin tamamen kesilebileceği uyarısında bulundu.

LEK, ülkede uzun süredir devam eden elektrik kesintileri hakkında yeni bir bilgilendirme açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Lübnan Merkez Bankasının mayıs ayında LEK'e temin ettiği kredi ile satın alınan akaryakıt stokunun tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Stokların azalması nedeniyle özellikle başkent Beyrut'un güneyindeki Ciye Santrali'nde üretimin düştüğü ve elektrik üreten iki Türk ticari gemisinin faaliyetlerinin de durduğu aktarıldı.

Duruma müdahale edilmemesi veya farklı bir çözüm sunulmaması halinde ülke geneline ay sonunda tam elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, mevcut akaryakıt stoklarıyla 500 megavat elektriğin üretilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Irak ile yapılan akaryakıt anlaşmasına işaret edilerek, Bağdat'tan ithal edilen yakıtın da 500 megavat elektriğin temin edilmesinde yeterli olmayacağı hatırlatıldı.

Ülkedeki akaryakıt ve elektrik krizi

Lübnanlılar 1990'dan bu yana kronik bir sorun haline gelen elektrik kesintileri ile boğuşuyor.

Ancak ekonomik kriz ve Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi sonucu akaryakıtın temin edilememesi üzerine ülkede temmuz ayından bu yana günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, 22 Eylül itibariyle akaryakıta son iki ayda 4'üncü kez zam yapmıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'da devletin sağladığı elektrik eylül sonunda tamamen kesilebilir - Haberler
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