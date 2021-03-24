Lübnan'da, devletin desteklediği ürünlerin stoklandığı gerekçesiyle gösteri düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan onlarca kişi, devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerinin depolarda stoklandığı gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Beyrut şehir merkezindeki Ekonomi Bakanlığı önünde gerçekleşen eylemde, Merkez Bankasının sabit tuttuğu resmi kur ile karaborsadaki kur arasındaki farkın devlet tarafından sübvanse edildiği gıda ürünlerinin, süper marketlerin depolarında stoklandığı ve halka ulaşmadığı yönündeki şikayetler dile getirildi.

Eylemlerini yaklaşık bir saat sürdüren protestocular, devletin sübvanse ettiği ürünlerin halka ulaştırılması yönündeki taleplerini Ekonomi Bakanlığı ve hükümete duyurmaya çalıştı.

Lübnan'da birkaç gün önce devletin desteklediği bazı gıda ürünlerini almak için bazı marketlerde yaşanan izdihamlar, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı da ülkede bir poşet ekmeğin fiyatını 2 bin 500 Lübnan lirasından 3 bine çıkardığını, bunun ülke parasının dolar karşısındaki gerilemesinden kaynaklandığını duyurmuştu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada dolar halihazırda 12 bin liradan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi