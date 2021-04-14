Lübnan'da devlet destekli ürünler için marketlerdeki izdihamlar sosyal medyaya düşmeye devam ediyor
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Lübnan'da devlet destekli ürünler için marketlerdeki izdihamlar sosyal medyaya düşmeye devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da devletin sübvanse ettiği temel ihtiyaç ürünlerini almak marketlerde müşteriler arasında yaşanan çekişmeler sosyal medyaya düşmeye devam ediyor.

Lübnan'da devletin sübvanse ettiği temel ihtiyaç ürünlerini almak marketlerde müşteriler arasında yaşanan çekişmeler sosyal medyaya düşmeye devam ediyor.

Ülkede ekonomik krizin getirdiği işsizliğin yanı sıra Lübnan lirasının karaborsada yüzde 90'ın üzerinde yaşadığı değer kaybının doğrudan tüketim ürünlerine olan yansıması da alım gücünü ciddi anlamda etkiliyor.

Hükümet bir yılı aşkın süredir ilaç ve akaryakıtın yanı sıra yağ, süt, et, pirinç ve un gibi günlük temel tüketim ihtiyaçlarından oluşan gıda ürünlerinin temini için Merkez Bankasının sabit tuttuğu resmi kur ile karaborsa arasındaki farkı sübvanse ediyor.

Ancak devletin desteklediği ürünlerin marketlere yeterince ulaşmaması nedeniyle vatandaş, sübvansiyonlu ürünlerin ulaştığı marketlerde birbirilerinden kapmaya çalışıyor.

Lübnan'da devlet destekli ürünler için marketlerdeki izdihamlar sosyal medyaya düşmeye devam ediyor
Lübnan'da devlet destekli ürünler için marketlerdeki izdihamlar sosyal medyaya düşmeye devam ediyor
Lübnan'da devlet destekli ürünler için marketlerdeki izdihamlar sosyal medyaya düşmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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