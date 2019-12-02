Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek
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Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek

Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.27 yaşındaki genç sanatçıya göre, Trablus kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek

'da halk bir ayı aşkın süredir karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.


27 yaşındaki genç sanatçıya göre, kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi. Kent sakinleri de atıl bir binanın dış cephesinde hünerlerini sergileyen sanatçıya malzeme bağışında bulunarak destek oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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