Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek
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Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek

Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.

26.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:27

'da halk bir ayı aşkın süredir karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.

27 yaşındaki genç sanatçıya göre, kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi.

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek
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