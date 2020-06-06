Lübnan'da çıkan protestolarda 35 kişi yaralandı
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Lübnan'da çıkan protestolarda 35 kişi yaralandı

Lübnan'da hayat pahalılığı ve ekonomi politikaları protesto edildi.

Lübnan'da çıkan protestolarda 35 kişi yaralandı
06.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:47

Lübnan'da hayat pahalılığı ve ekonomi politikaları protesto edildi. Protesto sırasında 35 kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan parlamento binası önünde yüzlerce kişi hayat pahalılığını ve ekonomi politikalarını protesto etti. Protestocular, banka sektöründe revizyon ve erken parlamento seçimi talebinde bulundu. Protestolar sırasında bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş atması sonucu polis göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Çıkan olayların büyümesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Öte yandan Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz nedeni ile Lübnan sterlini, dolar karşısında yüzde 60 değer kaybetti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 35'e yükselirken, halkın yüzde 45'i yoksulluk sınırında yaşıyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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