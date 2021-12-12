Lübnan'da cenaze töreninde Hamas Hareketi üyesi 4 kişi silahlı saldırıda öldü - Haberler
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Lübnan'da cenaze töreninde Hamas Hareketi üyesi 4 kişi silahlı saldırıda öldü

Lübnan'da cenaze töreninde Hamas Hareketi üyesi 4 kişi silahlı saldırıda öldü
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cenaze töreninde Hamas Hareketi mensubu 4 kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cenaze töreninde Hamas Hareketi mensubu 4 kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Hamas tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi'nin sorumlu olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Hamza İbrahim Şahin adındaki Hamas üyesinin cenaze namazının kamptaki En-Nur Camisi'nde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa götürüldüğü sırada silahlı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Cenaze törenine katılanların Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaşmasıyla kalabalığa rastgele ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, merkezden açılan ateş sonucu Hamas Hareketi'nden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı, Lübnan hükümetinden de henüz bir açıklama gelmedi.

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

 Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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