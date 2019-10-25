Lübnan'da Cemaati İslami'den krize çözüm önerisi

25.10.2019 09:52

Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Cemaati İslami, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için bir girişim teklifinde bulundu.

Cemaati İslami tarafından yapılan yazılı açıklamada, girişimin göstericilerin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacak yol haritası anlamında olduğu belirtildi.

Açıklamada üç aşamadan oluşan yol haritasında öncelikle yönetimin yeniden teşkil edilmesi ve siyasi reformlar içeren bir geçiş dönemi öngörüldü.

Bu aşamada atılması planlanan adımlar şöyle sıralandı:

"Altı aylık bir geçiş sürecinin duyurulması, parlamento, hükümet, cumhurbaşkanlığı ve bunlara bağlı meclislerin görev sürelerinin kısaltılması, siyasal mezhepçiliğin ortadan kaldırılması için ulusal bir kurum oluşturulması, mezhepçi sınırlandırma dışında çağdaş bir seçim yasasının kabul edilmesi."

"Mezhepsel temsil için senato oluşturulmalı"

Ayrıca, mezhepsel temsil için bir senato oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.

Senato oluşturulması, Lübnan'da 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşı sonlandıran Taif Antlaşması'nda yer almasına rağmen bugüne kadar hayata geçirilmedi.

Cemaati İslami'nin yol haritasında "yolsuzlukla mücadele" olarak nitelenen ikinci aşamaya ilişkin ise şunlar teklif edildi:

"Başkanlar, bakanlar, milletvekilleri ve tüm memurların banka hesaplarının gizliliğinin kaldırılması. Kaçırılan malların geri alınmasına ilişkin yasanın ivedilikle kabulü ve yolsuzlukla mücadele için ulusal heyete işlerlik kazandırılması. Hesap sorabilme imkanı kazandırabilmesi için yargı bağımsızlığının temin edilmesi ve sivil olağanüstü mahkemelerin çalışmasının durdurulması."

Yol haritasının üçüncü aşamasını hükümetin sunduğu ekonomik ve sosyal reformların uygulanmasını içerdiği ifade edildi.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Kaynak: AA