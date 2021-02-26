Lübnan'da bir yılı aşkın süredir uygulanan döviz mevduatlarına yönelik kısıtlama protesto edildi

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Lübnan'da ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan beri bankalardaki dövizlerini alamayan yüzlerce kişi, başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Lübnanlı mudiler, döviz mevduatlarına yönelik bir yılı aşkın süredir uygulanan kısıtlamayı protesto etmek için Beyrut'un göbeğindeki Hükümet Sarayı önünde toplandı.

Mevduat Sahipleri Birliğinin çağrısı üzerine düzenlenen gösteride Lübnan bayraklarının yanı sıra "Ekonomik krizin faturasını ödeyen biz olmayacağız", "Yolsuzluğun olduğu her ev, düşmanların ülkedeki bir hücredir" şeklinde ifadeler içeren pankartlar taşındı.

Hükümet Sarayı önünde uzun süre Cumhurbaşkanı Mişel Avn başta olmak üzere yöneticiler ile Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame aleyhinde slogan atan göstericiler, daha sonra Şehitler Meydanı yakınındaki Ekonomi Bakanlığı önüne ve oradan da Hamra Caddesi'ndeki Merkez Bankasına doğru yürüyüşe geçti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 9300 liranın üzerinde işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama ise uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi