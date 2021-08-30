Lübnan'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
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Lübnan'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü

Lübnan'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Başkentin güneyindeki Burc el-Baracine bölgesinde büyük bir patlama sesi duyuldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, patlamanın Burc el-Baracine bölgesinde sıcak su kazanları imalatı yapılan bir iş yerinde meydana geldiğini bildirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, patlamanın sebebine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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