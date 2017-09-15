Lübnan'da Bir Adam İki Bıçakla Yayalara Saldırdı
- Lübnan'da bir adam iki bıçakla yayalara saldırdıBEYRUT - Lübnan'ın güney bölgesinde, Abbas şehrinde bir adam elinde iki bıçakla yayalara saldırmaya çalışırken görüntülendi.
- Lübnan'da bir adam iki bıçakla yayalara saldırdı
BEYRUT - Lübnan'ın güney bölgesinde, Abbas şehrinde bir adam elinde iki bıçakla yayalara saldırmaya çalışırken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın akli probleminin olduğunun sanıldığı belirtildi.