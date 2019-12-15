Lübnan'da binlerce gösterici Beyrut'ta toplandı

15.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:54

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurma süreci kapsamında parlamenterlerle başlatması planlanan istişareleri protesto etti.

Lübnan'da 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine gelecek yeni kabineyi oluşturma görevini vermek üzere Cumhurbaşkanı Avn'ın yarın parlamenterlerle istişarelere başlaması bekleniyor.

İstişareler sonucunda mevcut Başbakan Saad el-Hariri'nin görevlendirileceği konuşulurken yeni hükümetin teknokratlar veya tekno-siyasi olacağına dair konuların siyasi partiler arasındaki tartışmaları sürüyor.

Buna karşı binlerce kişi, başkentin merkezindeki parlamento binasının önünde toplanarak, yönetimdeki siyasi partiler ve liderler aleyhine çeşitli sloganlar attı.

"Göstericiler, barışçıl eylemlerine devam etsin"

Lübnan İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tümgeneral İmad Osman, Şehitler Meydanı'nda kısa açıklama yaptı.

Barışçıl gösterilerin yasalarla korunan bir hak olduğuna işaret eden Osman, "Bizim sorumluluğumuz, şiddeti engellemektir. Göstericiler, barışçıl eylemlerine devam etsin, biz de onları korumaya devam ederiz." diye konuştu.

Dün gece Şehitler Meydanı'ndan parlamento binasına yürümek için bariyerleri aşmaya çalışan protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıkmıştı.

Güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz bombalarına karşı göstericilerin taşlarla karşılık verdiği gerginlik sonucu iki taraftan onlarca kişi yaralanmıştı.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması talepleri bulunuyor.

Kaynak: AA