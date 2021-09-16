Lübnan'da Beyrut patlamasıyla ilgili soruşturmada eski Bakan Finyanus hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da Beyrut patlamasıyla ilgili soruşturmada eski Bakan Finyanus hakkında gözaltı kararı verildi

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Lübnan'da Beyrut patlamasıyla ilgili soruşturmada eski Bakan Finyanus hakkında gözaltı kararı verildi

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye gelmeyen eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye gelmeyen eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haber de, soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan eski Bakan Finyanus'un adliyedeki oturuma gelmediği belirtildi.

Bunun üzerine soruşturmayı yürüten yargıç Tarık el-Bitar'ın Finyanus hakkında gözaltı kararı çıkardığı aktarıldı.

Bu arada Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, soruşturma için oturumun gerçekleştiği Beyrut Adalet Sarayı önünde bir gösteri düzenledi. Suçluların cezalarını çekmeleri için bir an önce bulunmalarını talep eden göstericiler, "yargı sürecine yönelik siyasi müdahaleleri" protesto etti.

Yargıç Bitar, görevinin başında olduğu dönemde ifade vermeye yanaşmayan eski Başbakan Hassan Diyab'ın da 20 Eylül Pazartesi günü ifade vermek üzere kolluk kuvvetleri tarafından zorla adliyeye getirilmesi kararı çıkarmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise soruşturmaya yargıç Bitar atanmıştı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Tunç Soyer İbrahim Altay Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Bensu Soral
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan'da Beyrut patlamasıyla ilgili soruşturmada eski Bakan Finyanus hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:40:40. #1.12#