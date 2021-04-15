Lübnan'da, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında gözaltına alınanlardan 6'sı serbest bırakıldı

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan 6 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan 6 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ın haberinde, Beyrut Limanı patlaması ile ilgili açılan davanın son duruşmasına ilişkin gelişmeleri aktardı.

Duruşmada, Beyrut Limanı patlaması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin serbest bırakılmasına karar verildiği kaydedilen haberde, yargıç Tarık el-Bitar'ın gözaltındaki diğer kişilerin serbest bırakılma taleplerini reddettiği belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine