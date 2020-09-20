Lübnan'da "Beyrut Hatırlanıyor" konseri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan'da "Beyrut Hatırlanıyor" konseri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için "Beyrut Hatırlanıyor" konseri düzenlendi.

Lübnan'da
20.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:01

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için "Beyrut Hatırlanıyor" konseri düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamada haftalar sonra başkentte bulunan 160 yıllık Sursock Sarayı'nın avlusunda patlamada hayatını kaybedenler için "Beyrut Hatırlanıyor" adlı konser düzenlendi. Konserle hayatını kaybedenler anılırken, yaralılar ve hala kayıp olan kişilerin ailelerine destek olundu. Antonine Üniversitesi, Notre Dame Üniversitesi, El Fayhaa Korosu ve Al-Mabarat Korosu'ndan 250 şarkıcı ile 30 müzisyenden oluşan bir orkestranın verdiği konserde Lübnan'a özgü ve uluslararası müzik eserleri seslendirildi. Ayrıca konser alanında hayatını kaybedenlerin isimlerinin ve fotoğrafları yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hanife Demet Akbağ Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar
Spor Babel Falcao Tamer Tuna Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Niğde Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lübnan'da "Beyrut Hatırlanıyor" konseri - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 00:01:22. #1.14#
title