Lübnan'da benzine yüzde 38 zam yapıldı - Haberler
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Lübnan'da benzine yüzde 38 zam yapıldı

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel
Lübnan'da benzine yüzde 38 zam yapıldı

Lübnan Enerji Bakanlığı, benzin fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu.

Lübnan Enerji Bakanlığı, benzin fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 98 oktan kurşunsuz benzinin fiyatının yaklaşık yüzde 38,5 zamlandığı, böylece bir bidon benzinin (20 litre) 130 bin Lübnan lirasından (yaklaşık 9 dolar) 180 bin liraya (12,4 dolar) yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı da yaklaşık yüzde 38 arttı, bir bidonunun fiyatı 126 bin 300 liradan (8,7 dolar) 174 bin 300 liraya (12 dolar) çıktı.

Lübnan'da son 2 ayda yapılan üçüncü zamla akaryakıt fiyatları yaklaşık 4 kat arttı.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğü, hükümetin kararından sonra akaryakıt fiyatlarına yüzde 66'dan fazla zam yapmıştı.

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri
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