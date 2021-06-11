Lübnan'da benzin ithal edilemedi, benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Lübnan'da yerel paranın değer kaybetmesi sonucu benzin ithal edilememesi yeni bir krizin başlamasına neden oldu.

Lübnan'da yerel paranın değer kaybetmesi sonucu benzin ithal edilememesi yeni bir krizin başlamasına neden oldu. Benzin istasyonlarının depolarında yeterince benzin kalmaması sonucu sınırlı miktarda benzin satışı yapılmasıyla sürücüler istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Lübnan'da derinleşen ekonomik kriz yeni bir boyut kazandı. Alım gücünün düştüğü ve ekonomik sorunların yaşandığı ülkede, yerel paranın dolar karşısında sürekli değer kaybetmesiyle petrol ithal edilemedi. Benzin istasyonlarının depolarında yeteri kadar benzin kalmaması istasyon yetkililerini de önlemler almaya itti. Benzin istasyonlarının her araç sürücüsüne sınırlı miktarda benzin satışı yapması sürücüleri de zor durumda bıraktı. Sürücüler, başkent Beyrut ve çeşitli kentlerde bulunan yakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan, Lübnan lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken ülkede 1 dolar bin 507 Lübnan lirasına denk geliyor. Bazı bankalar halkın kendi hesabından para çekimi sınırlandırırken öfkeli Lübnanlılar geçen hafta protesto düzenlemişti. Beyrut'taki ATM'lerin önünde kuyruk oluşmuştu. Ekonomik kriz nedeniyle günlük yaşamında zorlanan Lübnanlılar, çöp konteynerlerini ve lastikleri ateşe vermişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı