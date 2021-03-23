Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı

23.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:26

Lübnan'da yolda koşarak ilerleyen başıboş at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran otomobile çarptı.

Lübnan'da yolda koşarak ilerleyen başıboş at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran otomobile çarptı.

Lübnan'da ilginç bir kaza meydana geldi. Lübnan'ın batısında yer alan Lübnan Dağı Valiliğine bağlı Siblin ve Ketermaya kasabaları arasında koşarak ilerleyen başıboş bir at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen at, bir süre durmasının ardından kalkarak kaçmaya devam etti.

Yerel kaynaklar kazanın 19 Mart tarihinde yaşandığını ifade ederken, kazada atın vücudunda ezilme ve çürükler meydana geldi. Kazada otomobil ise ciddi şekilde hasar aldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

-İHA-

Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı
Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı
Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı
Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Bülent Uygun Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:27:36. #1.14#
title