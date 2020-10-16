Lübnan'da bankalara Merkez Bankasından para çekme limiti konulması
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Lübnan'da bankalara Merkez Bankasından para çekme limiti konulması

16.10.2020 04:03 | Son Güncelleme: 16.10.2020 04:06
Lübnan'da bankalara Merkez Bankasından para çekme limiti konulması

Lübnan Bankalar Cemiyeti, bankalara Merkez Bankasından para çekme limiti konulmasının geçici bir uygulama olduğunu bildirdi.

Lübnan Bankalar Cemiyeti, bankalara Merkez Bankasından para çekme limiti konulmasının geçici bir uygulama olduğunu bildirdi.

Bankalar Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinin Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankasından Lübnan lirası cinsinden çekilebilecek para için limit belirlenmesinin geçici bir uygulama olduğu ve enflasyonu düşürme amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, kararın yerel piyasanın likidite ihtiyacını karşılamada herhangi bir sıkıntı oluşturmadan, dünyadaki merkez bankalarının da enflasyonla, mal ve hizmet fiyatlarındaki aşırı artışla mücadele etmek için başvurdukları istisnai koşullar doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Piyasanın ve banka müşterilerinin likidite ihtiyacının karşılanacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşlar, kredi kartları, çek ve banka havaleleri gibi diğer ödeme araçlarını kullanmaya çağrıldı.

Lübnan Merkez Bankası, önceki gün bankaların Merkez Bankası nezdindeki cari hesaplarından para çekme işlemine limit getirilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak müşterilerinin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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