- Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi
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- Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi

- Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde düzenlenen protestolarda banka şubeleri ateşe verildi.

- Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi
28.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:50

- Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi

TRABLUS - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde düzenlenen protestolarda banka şubeleri ateşe verildi.

Lübnan'da mali krize yönelik protestolar devam ederken, ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde düzenlenen protestolarda banka şubeleri ateşe verildi. Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve fiyat artışlarını protesto eden göstericiler, bankaları ateşe verdi. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor. Trablus'ta dün gece güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Çatışma sonucu bir protestocu hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

- Lübnan'da banka şubeleri ateşe verildi

Kaynak: İHA

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