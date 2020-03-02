Lübnan'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu
Lübnan'ın Trablus kentinde, TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi.
Lübnan'ın Trablus kentinde, TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi.
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde halk, TSK'nin İdlib'de Esad rejimine karşıtı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla bir araya gelerek, konvoy oluşturdu. Konvoya katılan onlarca araç Türk bayraklarıyla şehir turu attı. Trabluslular, sivilleri korumayı amaçlayan Bahar Kalkanı harekatına tam destek verdiklerini vurguladı. - TRABLUS
Kaynak: İHA