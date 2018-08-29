Lübnan'da "Atık Yakma Tesisi" Protestosu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta belediyenin "atık yakma tesisleri kurma planı" protesto edildi.



Beyrut Belediyesi binası önünde toplanan yüzlerce kişi, belediyenin kentte atık yakma tesisleri kurma planına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylem kapsamında göstericiler belediyenin önünden Çevre Bakanlığı binasına kadar yürüdü.

Yapımı planlanan atık yakma tesislerinin halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu ifade eden göstericiler, belediyenin bu karardan vazgeçerek çöp sorununa alternatif kalıcı çözümler bulunmasını istedi.

Göstericiler adına bir konuşma yapan Avukat Vasıf el-Hareke, resmi makamların atık yakma tesisleri kurma konusunda ısrarcı olduğunu, eylemcilerin ise alternatifi olan bu tesislere karşı harekete geçtiğini ifade etti.

Hareke, bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Beyrut Belediyesi, şehirdeki çöp krizine çözüm bulmak için atık yakma tesisleri kurulması yönünde bir plan hazırlamış ve bu plan geçen yıl hükümet tarafından onaylanmıştı.



Lübnan'da 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla ülke sokaklarında toplanamayan atıklar, geniş çaplı halk protestolarına neden olmuştu.



Soruna çözüm için açılan yeni çöp toplama merkezlerinin ise aktivistlerin açtığı davalar ve ortaya çıkan yeni sorunlar nedeniyle zaman zaman kapatılması ülkede çöp sorununa neden oluyor.