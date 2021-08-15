Lübnan'da Akkar'daki akaryakıt patlaması sebebiyle ulusal yas ilan edildi

Lübnan'da, Akkar kentinde 28 kişinin ölümüne 79 kişinin yaralanmasına sebep olan akaryakıt deposundaki patlamadan dolayı bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Lübnan'da, Akkar kentinde 28 kişinin ölümüne 79 kişinin yaralanmasına sebep olan akaryakıt deposundaki patlamadan dolayı bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü ulusal yas ilan edilmiştir. Bu bağlamda Akkar patlamasındaki kurbanların anısına bayraklar yarıya indirilerek, faciaya uygun radyo ve televizyon programları yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Lübnan ordusundan yapılan bir başka açıklamada, patlamanın olduğu yerin sahibinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan bir başka açıklamada, patlamada 2 askerin hayatını kaybettiği 18 askerin yaralandığı bunlardan 11'inin sağlık durumunun kritik olduğu, 4 askerin de kayıp olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız