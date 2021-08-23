Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, ülkenin orta kesimi ile güneyindeki depolarda saklanan tonlarca ilaca el konulduğunu duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, ülkenin orta kesimi ile güneyindeki depolarda saklanan tonlarca ilaca el konulduğunu duyurdu.

Lübnan'da ordunun akaryakıt istasyonlarına düzenlediği baskınların ardından Sağlık Bakanlığı da ilaç saklı depolara baskın düzenleyerek tonlarca ilaca el koydu.

Bakan Hasan, beraberindeki İç Güvenlik güçlerinden ekiplerle ülkenin orta kesimindeki Cedra ile güneydeki El-Akibiyye bölgelerindeki depolara baskın düzenledi. Baskına ait görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

Sağlık Bakanı Hasan, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ele geçirilen ilaçlar arasında, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılanlar, antibiyotikler ve bebek mamalarının bulunduğunu söyledi.

Hasan, ele geçirilen ilaçlar içinde yanık tedavisinde kullanılan binlerce merhem olduğunu da dile getirdi.

Sorumluların bulunması için soruşturma açılacağını belirten Hasan, Sağlık Bakanlığı İlaç Denetleme Kurumu gözetiminde salı sabahından itibaren başta bebek maması olmak üzere ele geçirilen ilaçların vatandaşlara ve eczanelere satılması talimatını verdi.

Lübnan ordusu 14 Ağustos'ta ülkede halihazırda satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurmuştu. Sonrasında gerçekleşen baskınlarda ise baskınlarda el koyulan yakıt, hastane ve fırınların kullanımına sunulmuştu.

Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu
Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu
Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu
Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Lübnan'da akaryakıttan sonra depolarda saklanan ilaçlara da el konuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 23:39:25. #1.15#

title