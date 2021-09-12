Lübnan'da akaryakıt krizini protesto eden doktorlar iş bıraktı - Haberler
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Lübnan'da akaryakıt krizini protesto eden doktorlar iş bıraktı

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel
Lübnan'da akaryakıt krizini protesto eden doktorlar iş bıraktı

Lübnan'da doktorlar ülkedeki ekonomik kriz ve akaryakıt sorununu iş bırakarak protesto etti.

Lübnan'da doktorlar ülkedeki ekonomik kriz ve akaryakıt sorununu iş bırakarak protesto etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın kuzeydoğu kesimindeki Hermel bölgesinde doktorlar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin yanı sıra akaryakıt sorununun devam etmesine tepki olarak iş bıraktı.

Eyleme katılan doktorlar yaptıkları ortak yazılı açıklamada, akaryakıt krizi nedeniyle hastanelere ulaşmakta zorluk çektikleri, tüm çabalara ve resmi makamlara çağrılara rağmen araçlarına yakıt bulamadıkları için iş bıraktıklarını belirtti.

Kısa süre içinde civar bölgelerdeki doktorların da eyleme katılacağı, bu durumun sağlık krizine yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, yerel makamlara akaryakıt temin etmek için doktorlara yardımcı olma çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 30 bin nüfuslu Hermel'de, 33 köy ve belde bulunduğu aktarıldı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan yapıya sahip Lübnan'da ekonomi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorununa bağlı olarak birkaç aydır devam eden akaryakıt krizi sağlık ve ulaşım başta olmak üzere hayatı birçok alanda olumsuz etkiliyor.

Ülkedeki benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Lübnan'da akaryakıt krizini protesto eden doktorlar iş bıraktı - Haberler
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