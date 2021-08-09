Lübnan'da akaryakıt istasyonlarındaki tartışmalar 3 can aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarındaki tartışmalar 3 can aldı

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarındaki tartışmalar 3 can aldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında çıkan tartışmaların silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan'da akaryakıt istasyonlarında çıkan tartışmaların silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Trablusşam kentindeki Bab et-Tibbane bölgesinde benzin alışverişi sırasında bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, açılan ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Trablusşam kentinin 45 kilometre kuzeydoğusundaki Dinniye bölgesinde de bir akaryakıt istasyonunun önünde sıra anlaşmazlığı yaşandı.

Kesici aletlerin yanı sıra silahların kullanıldığı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan'a ulaşan akaryakıt tankerleri, Merkez Bankasının düşük kur üzerinden ithalatçı firmalara sağladığı dövizi onaylamasını beklerken yüklerini geç boşaltıyor, bu durum da piyasada akaryakıt krizinin yaşanması sonucunu doğuruyor.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 zam yapmıştı.

Akaryakıta getirilen yüksek orandaki zamlar nedeniyle, yaklaşık 2 aydır ülke genelindeki tüm istasyonlarda görülen uzun benzin kuyruklarında azalma olmuştu.

Kuzeydeki bölgeler başta olmak üzere başkent Beyrut'tan uzak bölgelerde ise benzin için akaryakıt istasyonları önünde hala uzun kuyruklar oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ümit Dündar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Berdan Mardini
Spor Muslera Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan'da akaryakıt istasyonlarındaki tartışmalar 3 can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:45:37. #1.16#

title