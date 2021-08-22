Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde artış yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde artış yaşandı

Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde artış yaşandı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Lübnan'da, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik desteği kaldırma ve hükümetin akaryakıt sübvansiyonunu azaltma kararının ardından akaryakıt fiyatları arttı.

Lübnan'da, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik desteği kaldırma ve hükümetin akaryakıt sübvansiyonunu azaltma kararının ardından akaryakıt fiyatları arttı.

Lübnan Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerinin ithalatı için verilen desteğin azaltılması kararı sonrası ülke içinde satılan akaryakıt fiyatına zam yapıldığı belirtildi.

Bugün itibarıyla 95 oktan 20 litrelik benzinin 129 bin Lübnan lirasına satılacağı aktarılan açıklamada, 20 litrelik motorinin ise 101 bin 500 liraya yükseldiği ifade edildi.

Akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde yapılan bu artışın, ülkedeki toplu taşıma tarifelerine ve üretiminde yakıt kullanılan temel emtia fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bazı sağlık merkezleri ve fırınlar da hizmet dışı

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle bir süredir akaryakıt temin etmekte sorunlar yaşanıyor. Akaryakıta bağlı olarak devletin sağladığı elektrik hizmeti günde 4 saati bulamadığından bazı sağlık merkezleri ve fırınlar hizmet dışı kaldı.

Akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklarda da günlük silahlı kavgalara dönüşen olaylar yaşanıyor.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankasının kararına tepki gösteren Lübnan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi "tehlikeli sonuçlar doğuracak bu kararı tek başına almakla" suçlamıştı.

Ekonomik krizin başladığı 17 Ekim 2019'dan sonra doların karaborsada yükselmesine bağlı olarak akaryakıtı yüzde 85 sübvanse eden Merkez Bankası, 28 Haziran'da akaryakıt ürünlerinin ithalatı için artık bir ABD dolarını 3 bin 900 Lübnan lirasından firmalara sağlayacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 38 zam yapmıştı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik desteği kaldırma kararından sonra hükümet dün, yoksul ailelere yönelik "yardım karnesi" hayata geçirilinceye kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını; 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstleneceğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Marcao Muslera Ali Koç Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Lübnan'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 66'nın üzerinde artış yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 16:09:45. #1.15#

title