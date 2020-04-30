Lübnan'da 'açlık devrimi' büyüyor: Trablusşam'da 1 gösterici hayatını kaybetti
Lübnan'ın Trablusşam kentinde banka şubelerinin ateşe verilmesinden sonra güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetti, 5'i güvenlik görevlisi 28 kişi yaralandıView on euronews.
30.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:03
Lübnan'ın Trablusşam kentinde banka şubelerinin ateşe verilmesinden sonra güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetti, 5'i güvenlik görevlisi 28 kişi yaralandıView on euronews
Kaynak: Euronews.com