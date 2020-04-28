Lübnan'da 'açlık devrimi' büyüyor: Trablusşam'da 1 gösterici hayatını kaybetti Lübnan'ın Trablusşam kentinde banka şubelerinin ateşe verilmesinden sonra güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan arbedede bir kişi hayatını kaybetti, 5'i güvenlik görevlisi 28 kişi yaralandı

Lübnan'da Ekim 2019'da ekonomik kriz ve vergi politikalarına karşı meydanları doldurarak hükümetin değişmesini sağlayan halk, şimdi de "açlık devrimi" sloganıyla yeniden sokağa indi.

Ülkenin en yoksul bölgesi olarak bilinen Trablusşam kenti başta olmak üzere başkent Beyrut ve güneydeki Sayda kentinde yolları kapatan göstericiler, çeşitli sloganlar attı ve banka şubelerini yaktı. Euronews.com'da Görüntüle