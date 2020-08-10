Lübnan'da açılamayan hastaneyi, Türkiye açacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan'da açılamayan hastaneyi, Türkiye açacak

LÜBNAN'ın Beyrut kentinde yaşanan patlamanın ardından bölgeye giden Türk heyetinde yer alan Türkiye- Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, patlamanın yaşandığı bölgedeki gözlemlerini anlattı.

Lübnan'da açılamayan hastaneyi, Türkiye açacak
10.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:44

LÜBNAN'ın Beyrut kentinde yaşanan patlamanın ardından bölgeye giden Türk heyetinde yer alan Türkiye- Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, patlamanın yaşandığı bölgedeki gözlemlerini anlattı. Nazım Maviş, 2008 yılında Türkiye'nin Lübnan'da temellerini attığı ancak açılmayan yanık ve travmatoloji tedavi hastanesinin ise açılacağını söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde limandaki bir depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından felaketin yaşandığı bölgeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı Türk heyeti incelemelerde bulundu. Heyet içerisinde yer alan Türkiye- Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, bölgedeki gözlemlerini anlattı.

'ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR'Yaşanan felaketin hissedilenden çok daha büyük olduğu söyleyen Nazım Maviş, "Patlamanın büyüklüğünü meydana geldiği limanda ve çevresinde yaptığımız incelemelerle çok daha somut bir şekilde gördük. Gittiğimiz gün itibarıyla 7 bin civarında yaralı, 170 civarında hayatını kaybeden Lübnanlı vatandaş olduğu söylendi. Ancak bizim orada gördüğümüz tablo gerek yaralı, gerek ölen vatandaş sayısının daha da artacağı yönünde. Çünkü patlamanın olduğu sırada bölgede ne kadar insanın olduğu, yanma ve denize düşme neticesinde ulaşılamayan insanların sayısının çok daha fazla olduğu dile getiriliyor" dedi.'125 KİLOMETRE İLERİDEKİ EVLERİN CAMLARI KIRILMIŞ'Türk ekiplerinin patlamanın olduğu depo alanında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Maviş, "Bizim gittiğimiz ana kadar henüz herhangi bir kimseye ulaşılamamıştı. Patlama noktasından 125 kilometre uzaklıktaki binaların bile camlarının kırıldığı ifade edildi. Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ifadelerine göre, dünyada meydana gelebilecek 2-3 felaketten birisini yaşadıklarını söyledi. Biz de orada Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Lübnan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı'na hem halkımızın, hem devletimizin hem de Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini ilettik" diye konuştu.'TÜRK VATANDAŞLARIN HASARLARI KARŞILANACAK'O bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının da olduğunu söyleyen Maviş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kendi vatandaşlarımızın da ihtiyaçları ve acılarıyla ortak olmak için büyükelçiliğimizin hazırladığı bir ortamda onlarla buluştuk. Oradayken ülkemizle gurur duyduk. Oradaki Türk vatandaşlarımızın her biri, 'biz kendimizi burada yalnız hissetmedik. İlk andan beri devletimiz yanımızda oldu' dediler. Cumhurbaşkanı yardımcımız, büyükelçimize orada yaralanan, iş yeri veya evi hasar gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hasarlarının ve kayıplarının bir an önce karşılanması talimatı verdi" dedi.'TÜRK VE TÜRKMEN KÖKENLİLERE VATANDAŞLIK'Türk ve Türkmen kökenli vatandaşların yaşadığı mahalleye ziyarette bulunduklarını aktaran Türkiye- Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, şöyle dedi: "Miting havasında bir ziyaret oldu. Bizim Lübnan ile bağımız çok köklü. Dolayısıyla başka ülke liderlerinin ziyaret edişi gibi değil Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin ziyareti. Lübnan ve Türkiye bayraklarını birlikte salladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın lehine atılan sloganları ve o ortamı görünce çok duygulandım. Orada Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız orada insanlara hitap etti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen Türk ve Türkmen kökenli herkese vatandaşlık verileceği müjdesini verdi. Oradaki tablo Türkiye ve Lübnan haklarının arasındaki o büyük kalbi beraberliği görmek açısından çok önemliydi."'BAKANIMIZ BU TALEBE OLUMLU KARŞILIK VERDİ'Lübnan'da şu an en büyük ihtiyacın tıbbi malzeme ve ilaç olduğunu vurgulayan Maviş, "Mardin ve Hatay'da Lübnan kökenli vatandaşlarımız var. Dolayısıyla zaten bu akrabalık bağları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını talep ediyorlar. Kalabalık içerisinde elinde 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı istiyoruz' yazan döviz taşıyanlar vardı. Var olan bir talepti ve bakanımız bu talebe olumlu karşılık verdi. Biz bu ihtiyaçlar için her türlü yardımı yapacağımızı ve hava ambulanslarıyla tedavi için Türkiye'ye yaralıları getirebileceğimizi söyledik. İkinci temel ihtiyaçları ise cam. Ülkenin cam stoku ve üretimi şu an ihtiyacı karşılamıyor. Gıda ve özellikle yıkılan limanın tekrar inşa edilmesi konusunda destekte bulanacağız" diye konuştu.'GÜMRÜKLEME VE DEPOLAMA İÇİN MERSİN VE İSKENDERUN LİMANI'Beyrut Limanı'nın bütün Lübnan'ın kalbi olduğunu belirten Maviş, "Zaten ekonomisi zor durumda olan bir ülke için Beyrut Limanı'nın yok olması, Lübnan'ın kalbinin artık çalışamaz hale gelmesi anlamı taşıyor. Biz bu nedenle Lübnan heyetine, Lübnanlılar istedikleri taktirde depolama ve gümrükleme için Mersin ve İskenderun limanlarını kullanabileceklerini ifade ettik. Depolanan ve gümrüklenen mallar küçük gemilerle Lübnan'a nakledilebilecek şekilde bir öneriyi kendilerine sunduk. Lübnanlı yetkililer ve kabine üyeleri bu teklifimizi çok olumlu karşıladı" dedi.HASTANE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 2008 yılında, dönemin Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile birlikte Sayda bölgesinde temelleri atılan bir hastane olduğunu da hatırlatan Maviş, "Bu 100 yataklı yanık ve travmatoloji tedavi hastanesi bugün için çok önem arz ediyor. 2011 yılında hizmete girecek şekilde inşaatı ve yapım aşaması tamamlanmış ancak Lübnan'ın kendi problemleri nedeniyle hala işletmeye açamamışlar. Biz kendilerine yurt dışı yardımlarımızı koordine eden TİKA'nın Lübnan'a gelerek bu hastanenin işletmesi konusunda tüm gereksinimler Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılayacağını ilettik. Ekiplerimizin de bugün itibarıyla bu konuyla ilgili olarak Lübnan'a ulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Spor
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor Güncel
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Lübnan Beyrut Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Lübnan'da açılamayan hastaneyi, Türkiye açacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 18:44:05. #1.14#
title