Lübnan'da "ABD'nin Beyrut Büyükelçisinin röportaj yapmasını yasaklayan" karar tepkiyle karşılandı
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Lübnan'da "ABD'nin Beyrut Büyükelçisinin röportaj yapmasını yasaklayan" karar tepkiyle karşılandı

Lübnan'da bir mahkemenin ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın yerel basınla röportaj yapmasını yasaklayan kararı, siyasilerin tepkisine yol açtı.

Lübnan'da
27.06.2020 22:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:02

Lübnan'da bir mahkemenin ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın yerel basınla röportaj yapmasını yasaklayan kararı, siyasilerin tepkisine yol açtı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Shea, dün bir Arap televizyon kanalına bağlanarak, Lübnan'daki ekonomik kriz ve ülkesinin yaptırım uyguladığı Şii Hizbullah örgütüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Devlet içinde devlet" şeklinde nitelendirdiği Hizbullah'tan endişe duyduklarını söyleyen Shea, ülkedeki mevcut krizden örgütü sorumlu tutarak, "Milyarlarca dolar, hükümetin hazinesi yerine Hizbullah'ın devletçiğine gitti." dedi.

Bunun üzerine ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki nöbetçi hakim Muhammed Mazih, yerel basın organlarının ABD Büyükelçisi'nden demeç almasını yasaklayan bir karar çıkardı.

"Basın özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirilen hakimin söz konusu kararı, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed başta olmak üzere Lübnanlı birçok siyasetçinin tepkisiyle karşılaştı.

Abdussamed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının, bazı diplomatların ülkenin iç işlerine müdahalesinden rahatsızlığını anlıyorum ancak hiç kimsenin haberciliği engelleme veya basın özgürlüğünü sınırlandırma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Necib Mikati de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi ile ilgili mahkeme kararına anlam veremediğini belirtti.

Söz konusu kararı Anayasa ve Enformasyon Bakanlığının rolünü aşan bir adım olarak değerlendiren Mikati, ayrıca bunun ülkedeki basın özgürlüğüne vurulmuş bir leke olacağını savundu.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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