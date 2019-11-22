22.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:47

Lübnan'da 76. Bağımsızlık Günü kutlandı

Lübnan, (DHA)- Lübnanlı üst düzey yetkililer, ülkenin 76. Bağımsızlık Gününü başkent Beyrut'un güneyindeki Yarzeh'deki Savunma Bakanlığı'nda kutladı. Kutlamalar başlamadan sabah saatlerinde ise protestoların sembolü olan Beyrut Şehitler Meydanı'ndaki 'Devrim Yumruğu' amblemi yakıldı.

İlk kez Savunma Bakanlığı'nda kutlanan Bağımsızlık Günü etkinliklerinde askeri geçit töreni düzenlendi. Kutlamalarda Lübnan'ın bağımsızlığı ve Lübnan ordusunun geçtiğimiz yıllarda kazandığı başarılarla ilgili bir belgesel gösterildi. Beyrut'un merkezindeki geleneksel askeri geçit töreni, kabinenin istifasına yol açan ve bölgede bir ay önce patlak veren ülke çapında protestolardan dolayı yapılamadı.

LÜBNAN AYAKLANMASININ SEMBOLÜ OLAN 'DEVRİM YUMRUĞU' YAKILDI

Beyrut Şehitleri Meydanı'nda yükselen 'Devrim Yumruğu' amblemi sabah saatlerinde yakıldı. Üzerinde Arapça devrim yazan yumruk amblemi, Lübnan'ın 76. Bağımsızlık Günü'nde Cuma sabahı alevlenmeye başladı. Protestoların sembolü haline gelen altı metre yüksekliğindeki yumruk amblemi, isyanın ilk günlerinden beri protestocuların sembolü haline gelmişti. Lübnan medyasında çıkan haberlere göre, sabah erken saatlerde motosiklet üzerinde bir adam ambleme molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Adamın kimliği ise belirlenemedi. Amblemin yakılmasından sonra protestocuların olay yerine sembolün yenisini getirdikleri görüldü.

Kaynak: DHA