Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 45 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü, yapılan testler sonucu 957 kişinin virüse yakalandığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar salgında ölenlerin sayısının 6 bin 58'e çıktığı, vaka sayısının 458 bin 338'e yükseldiği, bunlardan 360 bin 244'ünün de iyileştiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 21 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğünü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının toplam 8 bin 705 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ülkede 921 yeni vakayla virüse yakalananların sayısının 249 bin 703'e yükseldiği, bunlardan 215 bin 195'inin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız