Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 45 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü, yapılan testler sonucu 957 kişinin virüse yakalandığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar salgında ölenlerin sayısının 6 bin 58'e çıktığı, vaka sayısının 458 bin 338'e yükseldiği, bunlardan 360 bin 244'ünün de iyileştiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 21 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğünü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının toplam 8 bin 705 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ülkede 921 yeni vakayla virüse yakalananların sayısının 249 bin 703'e yükseldiği, bunlardan 215 bin 195'inin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lübnan'da 45, Tunus'ta 21 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 04:52:35. #1.14#
title