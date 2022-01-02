Lübnan'da 4 Suriyeli mülteci sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Lübnan'da aynı aileden 4 Suriyeli mültecinin ısınmak için kullandıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı El-Harayib beldesinde yaşayan mülteciler, sobadan sızan gaz sonucu zehirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan aynı aileden 4 kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Lübnanlılar 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle kışı zor şartlarda geçirirken, doğal gaz ve elektrikle ısınma imkanı bulunmayan kırsal kesimlerde sıklıkla soba kullanılıyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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