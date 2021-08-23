Lübnan'da 3 kişiye, İsrail'le işbirliği suçlamasıyla 2 ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi
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Lübnan'da 3 kişiye, İsrail'le işbirliği suçlamasıyla 2 ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi

Lübnan'da 3 kişiye, İsrail'le işbirliği suçlamasıyla 2 ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Lübnan'da İsrail'le işbirliği yapmak ve ilişki kurmak suçlamasıyla yargılanan ve aralarında eski Adalet Bakanının kardeşinin de olduğu 3 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Lübnan'da İsrail'le işbirliği yapmak ve ilişki kurmak suçlamasıyla yargılanan ve aralarında eski Adalet Bakanının kardeşinin de olduğu 3 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Tuğgeneral Munir Şehhade başkanlığındaki Askeri Mahkeme, İsrail'le işbirliği yapmak, ilişki kurmak ve e-posta üzerinden yazışmalar yapmakla suçlanan 3 kişi hakkındaki kararını açıkladı.

Buna göre, Avustralya'da ikamet eden ve gıyabi olarak yargılanan doktor Cemal Ahmed Rifi'ye 10 yıl, ABD vatandaşı olan Emin Muhammed Meri Beydun'a 5, Mark Şerbil Tanyus'a ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Öte yandan, eski Lübnan Adalet Bakanı ve eski İç Güvenlik Müdürü Eşref Rifi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin (Cemal Ahmed Rifi) Filistin için mücadele ettiğini kaydetti ve mahkemeyi "rejimin ve iktidarın mahkemesi" olmakla suçladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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