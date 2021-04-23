Lübnan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
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Lübnan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Lübnan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle az katılımın olduğu bir kutlama programı düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle az katılımın olduğu bir kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan kutlama programında, Lübnan'da yaşayan Türklerin çocukları ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) çevrimiçi kurslarında annesi Nadin Kurdi ile öğrendiği Türkçeyi sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla başkalarına öğreten Lübnanlı 5 yaşındaki Sıla Kurdi çeşitli şiir, şarkı ve dans performansları sergiledi.

Büyükelçi Ali Barış Ulusoy da etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza armağan edilmiştir." dedi.

"Vatanınızı, bayrağınızı ve milletinizi koşulsuz sevin" tavsiyelerinde bulunan Ulusoy, "Birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı bilin. Şanlı tarihimizle ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyun ve bu gururu hissettirin." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren kutlama programı, çocukların koro halinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirini okuması ve Büyükelçi Ulusoy ile çektikleri hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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