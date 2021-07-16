Lübnan'da 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi Açıldı
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Lübnan'da 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi Açıldı

Lübnan'da 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi Açıldı
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5 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişiminde can veren şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen "15 Temmuz Şehitler Çeşmesi" nin açılışı gerçekleştirildi.

5 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişiminde can veren şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen "15 Temmuz Şehitler Çeşmesi" nin açılışı gerçekleştirildi.

Lübnan'ın Aydamon beldesinde Türkiye Caddesi üzerinde, Lübnan Türk Kültür Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen çeşmenin açılışına T. C. Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksoud, T. C. Beyrut Büyükelçiliği personeli ve Aydamonlu vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Faaliyet kapsamında TİKA tarafından ayrıca 15 Temmuz Şehitler Çeşmesinin bulunduğu Türkiye Caddesi ve Aydamon halkının kendi imkanlarıyla inşa ettiği ve Fatih Sultan Mehmet ismini verdiği caminin önüne güneş enerjili sokak lambaları yerleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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