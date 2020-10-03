Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı
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Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı

03.10.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:30
Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı

Lübnan'da korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıplarının ardından 111 kasaba ve köy karantina altına alındı.

Lübnan'da korona virüs salgınında artan vaka ve can kayıplarının ardından 111 kasaba ve köy karantina altına alındı.

Lübnan, 4 Ağustos'taki şiddetli patlamanın ardından şimdi de korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiriyor. Lübnan'da dün bin 291 kişide Covid-19 tespit edilmiş, 12 kişi hayatını kaybetmişti. Vaka sayılarının arttığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında yarından itibaren 111 köy ve kasabanın 1 hafta süre ile karantina altına alınacağını aktardı. Bakanlık, alınan önlemlerin katı bir şekilde uygulanacağını ifade ederken, vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaşların maske takmamaları, hijyen ve mesafe kurallarına uymamaları halinde salgının hızlı bir şekilde yayılmaya devam edeceği ifade edildi. Bakanlık, ülke genelinde şu ana kadar 42 bin 173 kişide Covid-19 tespit edildiğini, 386 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

(İHA)

Lübnan'da 111 kasaba ve köy karantina altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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